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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

Новости. Общество
19:40, 04 Февраля 2020
фото: © РИА Новости. Евгения Новоженина
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На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон.

Темами для ток-шоу станут "истории, вызвавшие в обществе большой резонанс". При этом Гордон и Собчак будут вести передачу не одновременно, а поочередно. Программа будет выходить с понедельника по четверг в 22.30, пишет издание "РИА Новости".

Как отметила Ксения Собчак, подготовка к проекту "Док-Ток" шла долго, а переговоры о ее сотрудничестве с Первым каналом начались около трех лет назад. В свою очередь, Гордон заявил, что он и Собчак "очень разные люди", которых "интересуют разные истории", но которые могут увидеть "в одной и той же истории совсем разные смыслы".

Ксения Собчак теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, сопредседатель политической партии "Партия перемен", генеральный продюсер телеканала "Супер".

Александр Гордон – российский радио- и телеведущий, журналист, актер, кинорежиссер. Создатель и постоянный ведущий телепрограмм "Гордон", "Закрытый показ", "Гордон Кихот", "Гражданин Гордон", в разное время работавший на телеканалах "НТВ" и "Первом".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-04 23:45:51
Этого нам только не хватало.
andruh
2020-02-04 20:41:07
Первый канал тонет в дерьме.....
Гость
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