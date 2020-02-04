Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон.

Темами для ток-шоу станут "истории, вызвавшие в обществе большой резонанс". При этом Гордон и Собчак будут вести передачу не одновременно, а поочередно. Программа будет выходить с понедельника по четверг в 22.30, пишет издание "РИА Новости".



Как отметила Ксения Собчак, подготовка к проекту "Док-Ток" шла долго, а переговоры о ее сотрудничестве с Первым каналом начались около трех лет назад. В свою очередь, Гордон заявил, что он и Собчак "очень разные люди", которых "интересуют разные истории", но которые могут увидеть "в одной и той же истории совсем разные смыслы".



Ксения Собчак теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, сопредседатель политической партии "Партия перемен", генеральный продюсер телеканала "Супер".



Александр Гордон – российский радио- и телеведущий, журналист, актер, кинорежиссер. Создатель и постоянный ведущий телепрограмм "Гордон", "Закрытый показ", "Гордон Кихот", "Гражданин Гордон", в разное время работавший на телеканалах "НТВ" и "Первом".