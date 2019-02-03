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Новости. Общество
21:20, 03 Февраля 2019
фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Собчак заявила, что женщина имеет право спать, с кем хочет

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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о предполагаемой измене мужу.

Ксения Собчак стала главной героиней программы "Эксклюзив" на Первом канале. Телеведущая поделилась с Дмитрием Борисовым подробностями личной жизни. Она впервые решилась на откровения после того, как её заподозрили в измене мужу — Максиму Виторгану, передает сайт 7days.ru.

Собчак уклончиво отвечала на вопросы о ситуации с образовавшимся любовным треугольником. Но она заверила: как бы ни закончилась история её брака с Виторганом, он навсегда останется для неё близким и родным человеком. 

"Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди. У Максима есть дети от предыдущего брака. Замечательные Полина и Даня, с которыми, я надеюсь, мы дружим. У него есть бывшая жена, с которой я тоже хорошо общаюсь. Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама", —  сказала Ксения Собчак.

При этом телеведущая рассуждала о том, что современные женщины имеют полную свободу выбора. С её точки зрения, им можно заниматься тем, чем им хочется. "Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет", — заявила Собчак.

Собчак возмущает тот факт, что измена мужчины воспринимается в обществе, как признак "крутости". В свою очередь женщину, выбравшую себе другого мужчину, "обзывают последними словами". Телезвезда не захотела комментировать совместные фото с Константином Богомоловым. Она попросила прессу и публику соблюдать границы её личной жизни и вести себя культурно.

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Комментарии

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йошкин кот
2019-02-03 21:27:11
надо было выбрать ее президентом. сразу приняли бы в "8". ездила бы на "20". да и в других форматах поучаствовала бы. лично. так сказать, полностью отдалась делу. привычно ведь. да и "феминистично".
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