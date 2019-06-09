Собчак заявила об официальном разводе с Виторганом

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Об этом рассказала сама тележурналистка.

Супруги расстались спустя шесть лет брака, во время которого у пары родился сын Платон. Экс-супруги сохранили отношения ради сына, которому осенью исполнится три года, пишет Cosmopolitan.

Ксения и Максим получили документы о разводе, оплатив госпошлину в размере 650 рублей.

"Я официально разведена", – сообщила Собчак.



Телезвезда опровергла слухи о воссоединении с мужем, с которым недавно их вместе заметили на Кипре. Блондинка заявила, что на курорте оказалась исключительно по работе.

Ксения и Максим стараются вместе воспитывать сына.

"Кому-то сложно представить, что можно остаться в хороших отношениях, но, видимо, судят по себе", – заметила звезда.