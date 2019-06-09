Собчак заявила об официальном разводе с Виторганом

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Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Об этом рассказала сама тележурналистка.
Супруги расстались спустя шесть лет брака, во время которого у пары родился сын Платон. Экс-супруги сохранили отношения ради сына, которому осенью исполнится три года, пишет Cosmopolitan.
Ксения и Максим получили документы о разводе, оплатив госпошлину в размере 650 рублей.
"Я официально разведена", – сообщила Собчак.
Телезвезда опровергла слухи о воссоединении с мужем, с которым недавно их вместе заметили на Кипре. Блондинка заявила, что на курорте оказалась исключительно по работе.
Ксения и Максим стараются вместе воспитывать сына.
"Кому-то сложно представить, что можно остаться в хороших отношениях, но, видимо, судят по себе", – заметила звезда.
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