Соблюдайте правила судоходства в охранных зонах ЛЭП

Для судоходных водоемов ширина охранной зоны ВЛ составляет 100 м от крайних проводов.

В Карелии более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек. Среди популярных видов отдыха у жителей и гостей республики – рыбалка и сплавы по рекам.

В сезон активного отдыха на воде с использованием маломерных судов Карельский филиала «Россети Северо-Запад» напоминает о правилах безопасного движения в охранной зоне линий электропередачи.

Запрещается:

останавливать суда в охранной зоне ЛЭП;

нарушать минимально допустимое расстояние между корпусом (мачтой) маломерного судна и токоведущими частями (2 метра);

подплывать к оборванным проводам, прикасаться к ним руками или подручными средствами;

находиться на водоемах вблизи воздушной ЛЭП при сильном ветре, тумане или в грозу.

При движении на маломерном судне и организации рыбной ловли в охранной зоне ЛЭП необходимо:

складывать мачту судна, а также удилища при перемещении под проводами ЛЭП во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам на расстояние менее 2 метров;

совершать движение в месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре).

В охранной зоне кабельных линий электропередачи запрещается:

бросать якоря, осуществлять проход судов с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

приставать к берегу в местах, огражденных сигнальными знаками, обозначающими место выведения подводных кабелей на берег;

производить погрузочно-разгрузочные и дноуглубительные работы, осуществлять гидрологические, взрывные и изыскательские работы;

в случае подъема кабеля якорем или рыболовной снастью необходимо принять все меры к освобождению кабеля без причинения ему повреждения.

Обращайте внимание на запрещающие знаки и информационные плакаты!

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.