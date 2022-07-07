Соблюдайте правила судоходства в охранных зонах ЛЭП

Для судоходных водоемов ширина охранной зоны ВЛ составляет 100 м от крайних проводов.
В Карелии более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек. Среди популярных видов отдыха у жителей и гостей республики – рыбалка и сплавы по рекам.
В сезон активного отдыха на воде с использованием маломерных судов Карельский филиала «Россети Северо-Запад» напоминает о правилах безопасного движения в охранной зоне линий электропередачи.
Запрещается:
- останавливать суда в охранной зоне ЛЭП;
- нарушать минимально допустимое расстояние между корпусом (мачтой) маломерного судна и токоведущими частями (2 метра);
- подплывать к оборванным проводам, прикасаться к ним руками или подручными средствами;
- находиться на водоемах вблизи воздушной ЛЭП при сильном ветре, тумане или в грозу.
При движении на маломерном судне и организации рыбной ловли в охранной зоне ЛЭП необходимо:
- складывать мачту судна, а также удилища при перемещении под проводами ЛЭП во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам на расстояние менее 2 метров;
- совершать движение в месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре).
В охранной зоне кабельных линий электропередачи запрещается:
- бросать якоря, осуществлять проход судов с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
- приставать к берегу в местах, огражденных сигнальными знаками, обозначающими место выведения подводных кабелей на берег;
- производить погрузочно-разгрузочные и дноуглубительные работы, осуществлять гидрологические, взрывные и изыскательские работы;
- в случае подъема кабеля якорем или рыболовной снастью необходимо принять все меры к освобождению кабеля без причинения ему повреждения.
Обращайте внимание на запрещающие знаки и информационные плакаты!
При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.
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