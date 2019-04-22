В Петрозаводске прошло собрание директоров автошкол на тему "Новации и конфликты"

В Госавтоинспекции 17 апреля прошло собрание директоров автошкол Петрозаводска. Присутствовали руководители "Престижа", ВОА, ДОСААФ и другие.

Темой собрания стали новые приказы МВД РФ, регламентирующие проверки учебно-материальной базы автошкол инспекторами ГИБДД при выдаче заключений инспекции, дающих право на обучение граждан.

Руководители автоинспекции и ответственные сотрудники рассказали, как именно будут исполняться принятые приказы, а также ответили на вопросы директоров.

Разговор доброжелательный и местами получился непростой, так как помимо законотворчества обсудили и спорные ситуации, возникающие между автошколами и ГИБДД в процессе приема экзамена "на права".

В частности директор "Престижа" Жанна Беляева указала на случаи на экзаменах. По ее словам, дав команду "Движение с максимально разрешенной скоростью", инспектор начинает откровенно "ловить блох", ставя штрафные баллы за превышение скорости на 1-2 км/ч, либо за движение со скоростью на 1-2 км/ч меньше максимально разрешенной (например, 60 км/ч)

"Инспектор просто впивается взглядом в спидометр, фиксируя скорость, а кандидату в водители приходится контролировать окружающую обстановку. При этом он не может ехать, глядя только на стрелку. А на дорогах есть уклоны, у машины есть инерция, обороты двигателя меняются плавно... Инспектор абсолютно не учитывает факторы, влияющие на показания скорости и возможность их контролировать. Более того, находясь на дублирующих педалях, он отвлекается от контроля за безопасностью, подвергая опасности, как кандидата в водители, так и окружающих, что прямо нарушает требования Закона "О безопасности дорожного движения!", – сказала она.

Руководство автоинспекции обещало рассмотреть видеозаписи указанных экзаменов и разобраться в ситуации.

По окончании собрания коллеги-руководители сделали фото на память.

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