Собственник пострадавшей от пожара гостиницы «Северная» надеется на помощь властей Петрозаводска и Карелии

В силу особой значимости объекта культурного наследия собственник гостиницы «Северная», предприниматель Леонид Белуга надеется на поддержку городских и республиканских властей.

Об этом сообщила управляющий гостиницей Екатерина Федорова.

Пожар в Гостинице «Северная» в воскресенье 30 мая удалось потушить за короткое время, благодаря грамотной работе персонала и МЧС обошлось без пострадавших.

По уточненной информации возгорание в гостинице произошло в 410 номере «Люкс». По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности. Общая площадь пожара составила примерно 500 кв. метров. От огня пострадало крыло и холл четвёртого этажа на Ленина гостиницы, нижние этажи частично от проливки водой.

Информация о происшествии автоматически поступила на пульт дежурного МЧС в 19.34, в гостинице сработала система противопожарной безопасности и голосового оповещения. Благодаря слаженным действиям сотрудников в течение десяти минут были эвакуированы все постояльцы гостиницы, а также гости ресторана «Северный», пострадавших не было. Все гости гостиницы были расселены в гостинице «Космос» на сутки совершенно бесплатно. Компания «Автотур» предоставила автобус для трансфера.

Как сообщила управляющий гостиницей Екатерина Федорова, все современные системы безопасности и оповещения сработали в штатном режиме, поэтому спасательные службы прибыли незамедлительно. Пожар удалось локализовать в 20.55. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники. В настоящее время причины и ущерб устанавливаются. В любом случае, речь идет о десятках миллионов. В силу особой значимости объекта культурного наследия собственник надеется на поддержку городских и республиканских властей.

В настоящее время ресторан и деловой центр работают в штатном режиме, деятельность гостиницы планируется восстановить к выходным.