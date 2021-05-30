Реклама на сайте
Прислать новость
Любарский пробежался по Петрозаводску и сфотографировал все проблемные участки, которые попались на пути (ВИДЕО) 6
30.05.2021 14:59
«Карелия должна развиваться для людей и ради людей»
Новое
Сегодня 13:45
Внедорожник застрял на железнодорожных путях в Петрозаводске 3
30.05.2021 16:07
Пожар в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска локализован
30.05.2021 21:32
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО) 2
30.05.2021 19:52

Собственник пострадавшей от пожара гостиницы «Северная» надеется на помощь властей Петрозаводска и Карелии

Новости. Общество
11:14, 31 Мая 2021
фото: © Илья Тимин

В силу особой значимости объекта культурного наследия собственник гостиницы «Северная», предприниматель Леонид Белуга надеется на поддержку городских и республиканских властей.

Об этом сообщила управляющий гостиницей Екатерина Федорова.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
29.05.2021 14:19

Пожар в Гостинице «Северная» в воскресенье 30 мая удалось потушить за короткое время, благодаря грамотной работе персонала и МЧС обошлось без пострадавших.

По уточненной информации возгорание в гостинице произошло в 410 номере «Люкс». По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности. Общая площадь пожара составила примерно 500 кв. метров. От огня пострадало крыло и холл четвёртого этажа на Ленина гостиницы, нижние этажи частично от проливки водой.

Информация о происшествии автоматически поступила на пульт дежурного МЧС в 19.34, в гостинице сработала система противопожарной безопасности и голосового оповещения. Благодаря слаженным действиям сотрудников в течение десяти минут были эвакуированы все постояльцы гостиницы, а также гости ресторана «Северный», пострадавших не было. Все гости гостиницы были расселены в гостинице «Космос» на сутки совершенно бесплатно. Компания «Автотур» предоставила автобус для трансфера.

Как сообщила управляющий гостиницей Екатерина Федорова, все современные системы безопасности и оповещения сработали в штатном режиме, поэтому спасательные службы прибыли незамедлительно. Пожар удалось локализовать в 20.55. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники. В настоящее время причины и ущерб устанавливаются. В любом случае, речь идет о десятках миллионов. В силу особой значимости объекта культурного наследия собственник надеется на поддержку городских и республиканских властей.

В настоящее время ресторан и деловой центр работают в штатном режиме, деятельность гостиницы планируется восстановить к выходным.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdezvs
2021-05-31 13:27:54
Судя по фотографиям открытый огонь сквозь кровлю полыхал, хороша система пожаротушения, а если бы ночью случилось? Так и будем делать вид шо ничего не случилось? Посадки необходимы! Собственника освободить от бремени владения визитной карточки Карелии, только маржа ему интересна? Где доблестные аналитики ФСБ пора меры принимать к дельцам изворотливым!? Бегун на палках тоже уже подустал по крышам лазить.
Njkdezvs
2021-05-31 13:04:27
Благодарность пожарным наверное не случайна? Огонь мог и на соседние здания перемахнуть? Когда кто то с айфончиком по городу в пробежке, кто то на рычагах,с палками в ручном режиме в пробежке, хорошо шо на мансарду не полез удаль не показал.
Njkdezvs
2021-05-31 13:02:09
Чудесным образом муниципальная гостиница приватизирована была. Потом все реконструировалось, пожарные все согласовали, проверили. Вдруг случилось? Наверное настал момент для разбирательства, время Х наступило?
Йохан
2021-05-31 12:42:27
Богатые дебилы, извините, из люкса?
Подожгли и что: уехали?
Где "росгвардейцы" с рогатками,почему не арестованы виновные?
Ещё и помощь оказать просит? Итак на халяву
пол города скупил, это уж совсем.....
Негодяй
2021-05-31 12:38:26
То есть квартиры по дешёвке продавать нынешним сидельцам - это его бизнес, за сколько хочу за столько продаю, а тут государство помоги. Я, как налогоплотельщик, категорически против.
баян
2021-05-31 12:36:08
Оболжёте!!!!Ему ещё помощь окажите вот это наглость?
Сергей Падалко
2021-05-31 12:30:47
Самое интересное, что помогу же власти! Объект архитектурного наследия же
АК
2021-05-31 12:21:24
Какая еще поддержка городских и республиканских властей???

"возгорание произошло по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности"
Вот пусть "гости" всё и оплачивают.
Mike
2021-05-31 12:18:11
Собственник несет ответственность за свою собственность, ее техническое состояние, риски, так нам, собственникам жилья говорят. В чем разница, пардон?
Leopol'd
2021-05-31 12:16:26
Берет пример с церковников.
Там тоже, всё в собственность, всё под себя. А как не уберегли, "помогите бюджетными деньгами, спасти объект культурного наследия". Купил памятник, содержи.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека
30.05.2021, 21:05
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 13:45
Обществоведение
«Карелия должна развиваться для людей и ради людей»
Карельские политики, чиновники, ученые и общественники решали, как остановить отток населения.
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
27.05.2021 16:45
Соседство с душком 10
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»