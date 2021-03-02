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Приставы займутся забывчивым жителем Карелии

Новости. Общество
17:40, 03 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Пудожском районе приставам отдали дело жителя Карелии, который забыл о своем участке, а потом и о штрафе, сообщили в управлении Россельхознадзора республики.

В июне 2020 года сотрудники Россельхознадзора Карелии провели плановую выездную проверку сельскохозяйственного участка, расположенного в Пудожском районе.

В ходе проверки выяснилось, что собственник участка не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорными растениями.

Собственник был привлечен к административной ответственности, ему  назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Поскольку гражданин не выплатил штраф в установленные сроки, дело было передано для принудительного исполнения в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.

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