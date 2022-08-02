Собственную мать, находившуюся на работе, обворовала 50-летняя дочь в Карелии

Женщина потратила все деньги на спиртное, а потом раскаялась, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Беломорска раскрыла имущественное преступление, совершенное 50-летней жительницей Беломорска.

Женщина, ранее уже имевшая проблемы с законом, украла деньги у собственной матери. Имея ключи от квартиры родственницы, она зашла туда, когда пожилая беломорчанка была на работе. Подозреваемая взяла банковскую карту и отправилась с ней в ближайшее отделение банка, где обналичила 15 тысяч рублей.

В дальнейшем женщина потратила все эти деньги на алкоголь, а после поимки раскаялась в содеянном.