Собственную мать, находившуюся на работе, обворовала 50-летняя дочь в Карелии

Женщина потратила все деньги на спиртное, а потом раскаялась, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Беломорска раскрыла имущественное преступление, совершенное 50-летней жительницей Беломорска.
Женщина, ранее уже имевшая проблемы с законом, украла деньги у собственной матери. Имея ключи от квартиры родственницы, она зашла туда, когда пожилая беломорчанка была на работе. Подозреваемая взяла банковскую карту и отправилась с ней в ближайшее отделение банка, где обналичила 15 тысяч рублей.
В дальнейшем женщина потратила все эти деньги на алкоголь, а после поимки раскаялась в содеянном.
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