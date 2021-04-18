Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Анатолий Воронин: «Депутат Государственной Думы — это главный защитник интересов региона»
Новое
Сегодня 12:25
Бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика, игравшего во дворе 6
18.04.2021 19:46
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных? 3
18.04.2021 16:25
В Прионежье водитель остался без машины после разговора с инспектором (ФОТО) 3
18.04.2021 14:16
Пессимистичный прогноз владельцев магазинов в Карелии оправдался в 2021 году 1
Сегодня 09:36
Верховный суд Карелии оставил за решеткой хозяина торгового центра "Ягуар" 4
Сегодня 07:15
В уголовном деле председателя Петросовета Геннадия Боднарчука о командировках появилась потерпевшая сторона 9
Сегодня 07:25

Собственные доходы бюджета Карелии без помощи Москвы выросли на 1,6 млрд рублей

Новости. Экономика
11:35, 19 Апреля 2021
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Вести Карелии
Загрузка...

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии без учета федерального финансирования в первом квартале 2021 года выросли на 1,6 млрд рублей или на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из отчета министерства финансов об исполнении консолидированного бюджета республики за январь-март.

Общая сумма собственных доходов региональный казны составила 9,1 млрд рублей.

Больше всего выросли платежи по налогу на прибыль организаций – в 2,1 раза.

Поступления за счет налога на доходы физических лиц, который также является одним из основных источников доходов бюджета Карелии увеличились на 9%.

Какая ситуация с другими источниками пополнения казны, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Аналитика

Сегодня 10:27
Обществоведение
«Все зависит от активности жителей»
Депутаты Петросовета призывают горожан принять участие в программе благоустройства общественных территорий столицы Карелии в 2022 году.
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 10
16.04.2021 14:55
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 8
15.04.2021 14:20
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 4
12.04.2021 15:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:25
Личное мнение
Анатолий Воронин: «Депутат Государственной Думы — это главный защитник интересов региона»
Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин объясняет, почему он поддержал выдвижение председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича для участия в избирательной кампании в Государственную Думу.
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
12.04.2021 15:50
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»