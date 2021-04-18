Собственные доходы бюджета Карелии без помощи Москвы выросли на 1,6 млрд рублей

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии без учета федерального финансирования в первом квартале 2021 года выросли на 1,6 млрд рублей или на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из отчета министерства финансов об исполнении консолидированного бюджета республики за январь-март.

Общая сумма собственных доходов региональный казны составила 9,1 млрд рублей. Больше всего выросли платежи по налогу на прибыль организаций – в 2,1 раза. Поступления за счет налога на доходы физических лиц, который также является одним из основных источников доходов бюджета Карелии увеличились на 9%. Какая ситуация с другими источниками пополнения казны, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".