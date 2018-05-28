Соглашение о зарплате в Карелии не действует после повышения МРОТ в РФ

По теме
Загрузка...
Повышение МРОТ по федеральному законодательству в России с 1 мая привело к фактической отмене соглашения о минимальной зарплате, заключенного правительством, Союзом работодателей и профсоюзами Карелии.
Об этом "Вестям Карелии" сообщили в Управлении труда и занятости республики.
В рамках соглашения, с 1 января все работодатели в Карелии обязаны платить работниками не менее 10 тыс. рублей плюс районные и «северные» надбавки. Исключение сделано только для тех работодателей, которые написали мотивированные отказы и получили разрешение межведомственной рабочей группы по контролю над соблюдением соглашения. В Карелии насчитывается около 20 таких предприятий.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
27.05.2018, 09:58
25.05.2018, 11:42
21.05.2018, 10:29
22.05.2018, 13:04
23.05.2018, 09:19
Аналитика
25.05.2018 13:31
Капитал
На Петербургском международном экономическом форуме прошла ежегодная презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Карелии в лидерах нет.
23.05.2018 13:50
22.05.2018 16:24
22.05.2018 13:04
Чтиво
Сегодня 10:27
Личное мнение
Наш постоянный автор Олег Реут в преддверии ЧМ размышляет о теории и смысле футбола.
21.05.2018 12:37
21.05.2018 11:18
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии