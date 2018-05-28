Соглашение о зарплате в Карелии не действует после повышения МРОТ в РФ

Повышение МРОТ по федеральному законодательству в России с 1 мая привело к фактической отмене соглашения о минимальной зарплате, заключенного правительством, Союзом работодателей и профсоюзами Карелии.

Об этом "Вестям Карелии" сообщили в Управлении труда и занятости республики.

В рамках соглашения, с 1 января все работодатели в Карелии обязаны платить работниками не менее 10 тыс. рублей плюс районные и «северные» надбавки. Исключение сделано только для тех работодателей, которые написали мотивированные отказы и получили разрешение межведомственной рабочей группы по контролю над соблюдением соглашения. В Карелии насчитывается около 20 таких предприятий.

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