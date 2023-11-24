Карельский союз активных людей серебряного возраста отпраздновал 30-летие

«Северные колокола» открывают широкие возможности для пенсионеров.

Карельское региональное отделение Союза пенсионеров России «Северные колокола» отметило 30-летие, сообщили 25 ноября в паблике МинНац & Регион политики Карелии.

«За многие годы существования организации удалось сделать многое, но самое главное — объединить неравнодушных и активных людей серебряного возраста вокруг решения серьезных задач», — написали в сообществе.

В группе отметили, что социально значимые проекты и инициативы организации открывают широкие возможности для самообразования, освоения новых компетенций, участия в общественной, волонтерской, просветительской работе, а также в культурных и спортивных мероприятиях.

Люди старшего поколения благодаря деятельности организации могут реализовывать свой профессиональный, творческий потенциал, находить друзей и единомышленников, сохранять молодость души и позитивный настрой, рассказали в источнике.



На праздничном мероприятии благодарственные письма от Министерства вручили активным членам организации — Ирине Спальвис, Ирине Тибуевой и Татьяне Коноваловой.



