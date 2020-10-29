Союз архитекторов Карелии поддержал мэрию Петрозаводска в ее конфликте с предпринимателями вокруг вывесок

Члены союза считают, что отмененные по иску бизнесменов требования к размещению вывесок помогли раскрыть весь архитектурный потенциал центральной части города.

Союз архитекторов Карелии выразил поддержку администрации Петрозаводска в ее конфликте с местными предпринимателями, которым удалось через суд добиться отмены утвержденных городскими властями требований к размещению вывесок на фасадах зданий. Как говорится в заявлении союза, текст которого размещен в онлайн-издании "Лицей", архитекторы готовы оказать поддержку мэрии в качестве экспертов в случае последующих судебных разбирательств.

"Многие годы наш город заполняли бессистемным размещением многочисленных рекламных продуктов, как отдельно стоящих на земельных участках, так и на фасадах зданий, - заявили члены Союза архитекторов Карелии. - После выхода постановления о правилах размещения вывесок и после ремонта фасадов зданий на проспекте Ленина горожане увидели совершенно другой город (чистые фасады и красивые и профессионально изготовленные вывески), отсутствие кричащей рекламы, и это не может не радовать. Открылись все лепные элементы зданий, ранее скрытые, установленные как попало растяжки, баннеры, подложки разных размеров, многочисленные штендеры, которые были размещены в огромном количестве вдоль улиц".

Как считают в Союзе архитекторов Карелии, благодаря отмененным требованиям в центральной части города раскрылся весь ее архитектурный потенциал. В частности, по словам тех, кто подписал это заявление – Евгения Фролова, Елены Ициксон, Ирины Лялько и Александра Савельева, "не может не радовать сокращение в большом количестве рекламных конструкций (билборды 3 х 6м), которые в большом количестве были размещены в центральной части города, а не вдоль крупных транзитных автодорог как в крупных городах страны".

Напомним, Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил 20 октября решение городского совета Петрозаводска, который утвердил в прошлом году требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы. Под предлогом борьбы с уродливой рекламой петрозаводская администрация заставила сменить в городе более трехсот вывесок. Однако не согласные с этим решением бизнесмены оспорили его в суде и, дойдя до апелляционной инстанции, добились признания утвержденных требований недействующими.

О том, почему предприниматели стали судиться с городскими властями Петрозаводска, читайте в статье "С гражданами нужно разговаривать!"