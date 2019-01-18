16:52, 18 Января 2019
Союз автодилеров РФ и парламент Карелии разошлись в оценках числа машин со скрученным пробегом
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Доля автомобилей со скрученным пробегом на б/у рынке составляет от 10% до 30%, считает глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. У карельских депутатов другие данные.
В прошлом году парламенты регионов Северо-Западного федерального округа поддержали предложение депутатов Законодательного собрания Карелии о наказании продавцов автомобилей за «скручивание» пробега.
Проект обращения карельского парламента адресован МВД РФ с предложением ввести изменения в федеральное законодательство. Депутаты акцентируют внимание на том, что "скручивание" пробега влияет на безопасность дорожного движения.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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