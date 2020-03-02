Союз журналистов Карелии избрал нового председателя

Им стал Георгий Чентемиров.

В Петрозаводске вечером 2 марта прошёл очередной отчетно-выборный съезд Союза журналистов Карелии. В его работе приняли участие 35 делегатов журналистских коллективов республики, которые выбрали новое руководство союза.

Большинством голосов новым председателем организации избран журналист издания "Петрозаводск говорит" Георгий Чентемиров. В поддержку его кандидатуры высказались 33 делегата.

Как отметил на съезде бывший председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков, одним из главных достижений союза за минувшие пять лет стало сохранение его как независимой организации, выступающей в защиту прав журналистов и свободы слова. "В отличие от многих региональных союзов мы не молчали", - подчеркнул Евгений Белянчиков.