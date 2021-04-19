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Сокращается не только реальная, но и номинальная зарплата в ряде отраслей экономики Карелии

Новости. Общество
09:26, 20 Апреля 2021
фото: pixabay
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Реальная зарплата населения Карелии с учетом инфляции в феврале сократилась на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на фоне роста номинальной зарплаты.

Об этом говорят данные Карелиястата.

В ряде видов экономической деятельности сократилась не только реальная, но и номинальная зарплата.

В добыче полезных ископаемых средняя начисленная заработная уменьшилась на 16%, в строительстве – на 4,3%, в области здравоохранения и социальных услуг – на 6,7%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 3,8%.

Какой размер средней зарплаты показала официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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