Сокращается не только реальная, но и номинальная зарплата в ряде отраслей экономики Карелии

Реальная зарплата населения Карелии с учетом инфляции в феврале сократилась на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на фоне роста номинальной зарплаты.

Об этом говорят данные Карелиястата.

В ряде видов экономической деятельности сократилась не только реальная, но и номинальная зарплата.

В добыче полезных ископаемых средняя начисленная заработная уменьшилась на 16%, в строительстве – на 4,3%, в области здравоохранения и социальных услуг – на 6,7%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 3,8%.

Какой размер средней зарплаты показала официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".