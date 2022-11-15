Сокращение количества работающих пенсионеров в Карелии эксперт объяснил ростом смертности

В Карелии количество работающих пенсионеров за 10 месяцев текущего года сократилось почти на 4 тысячи человек.

Об этом сообщили РБК в Управлении Пенсионного фонда по РК.

К 1 октября 2022 года численность работающих пенсионеров в республике составила 46 020 человек.

Эта тенденция наметилась еще в предыдущие годы. Так, в 2019 году количество пенсионеров, занятых на рынке труда, составляло 55 955 человек, в 2020 — 53850, в 2021 — 51 725 человек соответственно.

«Подобная динамика может объясняться, как снижением продолжительности жизни, так и последствиями коронавирусной инфекции, которой наиболее были подвержены люди старше 60 лет», — говорит Александр Колесов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией теоретических и прикладных исследований экономики и права ПетрГУ.