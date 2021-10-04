Сокращения зарплат прошли на предприятиях ряда отраслей экономики Карелии

Доходы жителей Карелии «съедает» не только рост цен — в ряде отраслей экономики Карелии работодатели сократили зарплаты своим работникам.

Это следует из данных Карелиястата о средней начисленной заработной плате в отдельных видах экономической деятельности за январь–июль 2021 года.

Больше всего сократилась зарплата в сфере торговли автотранспортом и автосервисе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она упала на 14,7% — до 37440 рублей в месяц.

На 5,6% уменьшилась средняя начисленная зарплата у сотрудников почтовой связи и курьеров — до 27022 рублей.

В производстве напитков заработки сократились на 4,7% (до 57498 рублей), в здравоохранении — на 2,2% (до 49498 рублей).

Также в числе отраслей, где прошли сокращения зарплат, оказались электроэнергетика (на 1,6% — до 61064 рублей), добыча полезных ископаемых (на 0,7% — до 70117 рублей), производство прочих транспортных средств и оборудования (на 0,5% — до 49520 рублей) и строительство (на 0,3% — сокращение до 37440 рублей в месяц).