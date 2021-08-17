Сократилось число больных коронавирусом в тяжелом состоянии в Карелии

В больницах Карелии находится 39 инфицированных коронавирусом, состояние которых оценивается как тяжелое.

Это меньше, чем днем ранее, когда количество таких пациентов составляло 46 человек.

Такие данные опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки сократилось и общее число случаев инфицирования COVID-19. Коронавирусом заразились 173 человека, а днем ранее было зарегистрировано 175 таких случаев.

Общее количество жителей Карелии, переболевших ковидом и попавших в официальную статистику, достигло 59464 человек.