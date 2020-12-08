Сократилось количество отказов банков реструктуризировать кредиты малому бизнесу

Центробанк заметил снижение количества отказов банков реструктуризировать кредиты малому и среднему бизнесу в условиях пандемии коронавируса.
Это следует из информационного бюллетеня Банка России "Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса".
В результате взаимодействия ЦБ с банками, реструктурирующими кредиты по собственным программам, доля отказов клиентам по таким заявкам снизилась. За последний рассматриваемый период она составила 38,1% против 43% двумя неделями ранее.
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