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Сократилось количество отказов банков реструктуризировать кредиты малому бизнесу

Новости. Экономика
08:58, 09 Декабря 2020
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
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Центробанк заметил снижение количества отказов банков реструктуризировать кредиты малому и среднему бизнесу в условиях пандемии коронавируса.

Это следует из информационного бюллетеня Банка России "Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса".

В результате взаимодействия ЦБ с банками, реструктурирующими кредиты по собственным программам, доля отказов клиентам по таким заявкам снизилась. За последний рассматриваемый период она составила 38,1% против 43% двумя неделями ранее.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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