"Солнечная девочка" из Карелии завоевала "золото" на соревнованиях в Москве

С 7 по 10 декабря в бассейне в Москве прошли соревнования по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Карельские спортсмены вернулись с наградами.

В заплыве приняли участие 400 спортсменов с нарушением зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта и синдромом Дауна из 18 регионов и 35 городов нашей страны, а также из Республики Беларусь. Карелию представляла команда пловцов из Петрозаводска, Кондопоги и Костомукши, пишет "64-я параллель онлайн".

По итогам соревнований в категории детей с синдромом Дауна три золотые медализавоевала спортсменка из Костомукши Илона Майдан.

В категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата призером соревнований стал кондопожанин Дмитрий Лобанов.