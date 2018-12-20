"Солнечная девочка" из Карелии завоевала "золото" на соревнованиях в Москве

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С 7 по 10 декабря в бассейне в Москве прошли соревнования по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Карельские спортсмены вернулись с наградами.
В заплыве приняли участие 400 спортсменов с нарушением зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта и синдромом Дауна из 18 регионов и 35 городов нашей страны, а также из Республики Беларусь. Карелию представляла команда пловцов из Петрозаводска, Кондопоги и Костомукши, пишет "64-я параллель онлайн".
По итогам соревнований в категории детей с синдромом Дауна три золотые медализавоевала спортсменка из Костомукши Илона Майдан.
В категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата призером соревнований стал кондопожанин Дмитрий Лобанов.
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