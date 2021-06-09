Солнечная и жаркая погода воцарится 11 июня в Карелии

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17:00, 10 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Специалисты республиканского Гидрометцентра сделали прогноз на пятницу.

Петрозаводск 11 июня ожидает небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем поднимется до +23, +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер ночью будет переменный слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12°С, днем поднимется до +23, +28°С, у водоемов +17, +22°С.

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