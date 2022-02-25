«Солнышко в ладонях» предлагают подарить на Масленицу бездомным Петрозаводска

Социальный центр просит напечь блины для бездомных, чтобы и у них был праздник на Масленицу.

В паблике социального центра «Попечение» сотрудники обратились к неравнодушным людям помочь организовать Масленицу для бездомных и принять участие в акции «Солнышко в ладонях».

«В воскресенье будет проходить традиционный обед для бездомных. Очень хочется порадовать их блинами. 6 марта с 10.00 до 12.45 вы можете принести блины для бездомных на Вольную, 1, приходской дом, напротив храма Великомученницы Екатерины. Присоединяйтесь к акции добра, друзья. Нам всем сейчас очень нужна доброта в сердцах!» — написали организаторы праздника.