Соломенский лесозавод отрицает причастность к свалкам отходов в городе

Руководство ПАО "Соломенский лесозавод" заявило о непричастности к свалкам отходов после деревообработки в городе.

Ранее, в социальной сети появилась информация о том, что в Заозерье обнаружена свалка из отходов деревообработки, относящихся к IV классу опасности. Также участники паблика "ТОС Соломенное" утверждают, что подобные свалки мусора появились в Вилге, Мелиоративном, Тепличном и в Соломенном.

"Соломенский лесозавод" отрицает свою причастность к ним.

"Указанная информация не соответствует действительности, - сообщило руководство лесозавода, - так как большая часть коры, образующейся на Соломенком лесозаводе сжигается в собственной котельной. Оставшаяся часть измельчается и продается гражданам и организациям как товар мульча. Мульча, согласно ТУ, предназначена для мульчирования на открытых грунтах сельскохозяйственного, фермерского, коммунального производства, садоводства, цветоводства, лесном, городском хозяйстве. Случаев незаконного создания свалок коры Соломенским лесозаводом с момента его создания до данного момента не выявлено".