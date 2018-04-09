Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:48, 09 Апреля 2018

Соломенский лесозавод отрицает причастность к свалкам отходов в городе

По теме

Завершилась многолетняя судебная тяжба о недоделках в "Лотос Плазе"
09.04.18 15:43
Минфин Карелии назвал районы, где больше всего неработающих граждан
09.04.18 14:34
В Карелии начали рассматривать дело о гибели детей на Сямозере
09.04.18 13:06
Все новости
Загрузка...

Руководство ПАО "Соломенский лесозавод" заявило о непричастности к свалкам отходов после деревообработки в городе.

Ранее, в социальной сети появилась информация о том, что в Заозерье обнаружена свалка из отходов деревообработки, относящихся к IV классу опасности. Также участники паблика "ТОС Соломенное" утверждают, что подобные свалки мусора появились в Вилге, Мелиоративном, Тепличном и в Соломенном.

"Соломенский лесозавод" отрицает свою причастность к ним.

"Указанная информация не соответствует действительности, - сообщило руководство лесозавода, - так как большая часть коры, образующейся на Соломенком лесозаводе сжигается в собственной котельной. Оставшаяся часть измельчается и продается гражданам и организациям как товар мульча. Мульча, согласно ТУ, предназначена для мульчирования на открытых грунтах сельскохозяйственного, фермерского, коммунального производства, садоводства, цветоводства, лесном, городском хозяйстве. Случаев незаконного создания свалок коры Соломенским лесозаводом с момента его создания до данного момента не выявлено".

По теме

Завершилась многолетняя судебная тяжба о недоделках в "Лотос Плазе"
09.04.18 15:43
Минфин Карелии назвал районы, где больше всего неработающих граждан
09.04.18 14:34
В Карелии начали рассматривать дело о гибели детей на Сямозере
09.04.18 13:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-09 13:52:10
Жители ничего не видели, белые и пушистые и вдруг обнаружили. Номера машин на стол, болезные.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

Сегодня 12:39
Тема недели
Дело о гибели детей на Сямозере
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 10
Сегодня 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 11
28.03.2018 16:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»