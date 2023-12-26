Более 100 несанкционированных свалок убрали в лесах Карелии

Работники лесничеств, арендаторы и нарушители дружно избавлялись от мусора в лесу.

Больше 100 несанкционированных свалок убрали в лесах Карелии с начала 2023 года, сообщили в Минприроды республики. Всего было убрано 111 свалок на площади более 15 гектаров. При этом 76 свалок располагались на землях лесного фонда, а 35 свалок — на неарендованных землях.

Большую часть свалок — 59 — убрали арендаторы участков, еще 45 — работники лесничеств. Наконец, в 7 случаях мусор пришлось убирать тем, кто его выбросил в лес.

В Минприроды Карелии напомнили, что за выброс мусора в лесу предусмотрена административная ответственность.