Сообщение еще об одном погибшем земляке пришло в Карелию

Житель Костомукши Денис Доркин погиб в зоне спецоперации.

На своей странице в соцсети глава Костомукши Сергей Новгородов сообщает, что сегодня, 15 февраля, по приезде представителя воинской части получены официальные документы, подтверждающие гибель в зоне проведения специальной военной операции нашего земляка Дениса Доркина.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память!» - написал мэр города горняков.

Ранее глава Карелии сообщил о трех погибших в зоне СВО.