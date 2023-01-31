Сообщение еще об одном погибшем земляке пришло в Карелию

Житель Костомукши Денис Доркин погиб в зоне спецоперации.
На своей странице в соцсети глава Костомукши Сергей Новгородов сообщает, что сегодня, 15 февраля, по приезде представителя воинской части получены официальные документы, подтверждающие гибель в зоне проведения специальной военной операции нашего земляка Дениса Доркина.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память!» - написал мэр города горняков.
Ранее глава Карелии сообщил о трех погибших в зоне СВО.
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