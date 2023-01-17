Глава Карелии сообщил сразу о трех погибших на СВО земляках

Трое уроженцев республики погибли на передовой в ходе спецоперации.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети опубликовал информацию о троих уроженцах республики, погибших на переднем фланге в СВО.

Погибшие — ефрейтор Николай Козлов, связист десантно-штурмового батальона, кондопожанин; сержант Андрей Фёдоров, заместитель командира взвода, войсковой части, житель Пряжинского района; прапорщик Эдуард Пахомов, помощник гранатомётчика десантно-штурмового батальона, сегежанин.

«Низко кланяюсь их мужеству и подвигу. Приношу глубокие соболезнования близким», — написал глава региона.