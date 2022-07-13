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Сообщения о минировании зданий в Петрозаводске оказались ложными

Новости. Общество
17:27, 27 Июля 2022
фото: dogohrana.ru

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Представители силовых служб оперативно проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах, помещения осматривают кинологи.

Оперативные службы Петрозаводска подтвердили Центру управления регионом (ЦУР) Республики Карелия, что все сигналы о заминированных зданиях в столице Карелии оказались ложными.

Напомним, информация о минировании стала поступать 15 июля. Сразу несколько судебных участков получили по электронной почте информацию о заложенных взрывных устройствах. Позже аналогичные письма и звонки поступили в администрацию Петрозаводска и другие органы государственной власти, ряд СМИ, железнодорожную больницу. Последним стало сообщение о взрывном устройстве, заложенном в жилом доме на проспекте Александра Невского.

По информации оперативного дежурного республики Карелия, все сообщения о минировании, поступавшие в течение последних двух недель, не подтвердились. По каждому из них проводилась проверка – на место выезжали представители силовых служб, помещения осматривали кинологи. Они не обнаружили взрывчатых веществ ни в одном из зданий.

Позже СМИ со ссылкой на правоохранительные органы рассказали о том, что авторы сообщений могут находиться за границей.

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