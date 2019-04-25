Соревнования Почты России прошли в автошколе "Престиж"

В Петрозаводске 24 апреля прошел филиальный этап ежегодного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников Почты России. Соревнования проводились на площадке автошколы "Престиж" на Вытегорском шоссе, 62.

Представители почтовой сети из разных районов Карелии продемонстровали уровень своего мастерства в номинации "Лучший водитель".

В мероприятии приняли участие: руководство карельского филиала Почты России и карельской республиканской организации профсоюза работников связи, представители ГИБДД Карелии, а также постоянный партнер конкурса – автошкола "Престиж", предоставившая свою площадку и сотрудников для судейства и обеспечения соревнований.

Водители соревновались в фигурном вождении (разворот в ограниченном пространстве, змейка, заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка) на время и меняли колесо.

Победитель, завоевавший звание лучшего в профессии, представит республику на макрорегиональном этапе конкурса, который пройдет в этом году в Архангельской области.

Автошкола "Престиж" поддерживает любые профессиональные соревнования водителей предприятий всех форм собственности и готова оказать помощь в их проведении.

В разные годы, помимо Почты России, в "Престиже" соревновались водители УФСИН, ФСК, Карельской таможни и других организаций.

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