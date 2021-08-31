Сортавала перестала быть столицей карельской оппозиции

Глава Сортавалы Сергей Крупин публично заявил о том, что работает в команде главы Карелии Артура Парфенчикова.

Это произошло в эфире местной телекомпании "Брэвис" 30 августа, когда подводились итоги визита губернатора в Сортавальский район.

Напомним, что Крупин был избран главой Сортавала при поддержке партии "Справедливая Россия", имеющей большинство в городском Совете.

Причины, заставившие мэра города фактически поменять политический окрас, анализируют наши коллеги из сетевого издания "МК в Карелии".