Сортавале хотят присвоить статус исторического поселения федерального значения

По теме
Загрузка...
Власти Карелии планируют добиться придания Сортавале статус исторического поселения федерального значения.
Об этом сообщила председатель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова на брифинге в правительстве.
"Был сформирован список городов федерального значения. К сожалению, без согласования с субъектами. И не один из городов республики Карелия в этот перечень не попал",- пояснила Алипова.
Что изменится для Сортавалы, есть город получит статус исторического поселения федерального значения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
05.07.2018, 16:53
10.07.2018, 20:20
05.07.2018, 13:08
06.07.2018, 14:44
Аналитика
09.07.2018 13:36
Политкухня
Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.
09.07.2018 12:46
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
06.07.2018 12:58
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
09.07.2018 11:06
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии