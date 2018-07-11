Сортавале хотят присвоить статус исторического поселения федерального значения

Власти Карелии планируют добиться придания Сортавале статус исторического поселения федерального значения.

Об этом сообщила председатель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова на брифинге в правительстве.

"Был сформирован список городов федерального значения. К сожалению, без согласования с субъектами. И не один из городов республики Карелия в этот перечень не попал",- пояснила Алипова.

Что изменится для Сортавалы, есть город получит статус исторического поселения федерального значения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".