Нужны ответственные и отзывчивые: Сортавальская ЦРБ ищет буфетчиц

Пост о поиске новых сотрудниц опубликовали на странице Сортавальской ЦРБ.

Сортавальская центральная районная больница приглашает на работу ответственных и отзывчивых людей на должность буфетчицы.

«Если Вы ищете работу и хотите помогать людям, то мы с радостью ждем Вас! Что не знаете — подскажем! Не умеете — научим! Поддержим и поможем!», ━ написали в группе больницы.

Заинтересовавшиеся вакансией могут позвонить по телефону: +7(921) 626-94-75 (главная медицинская сестра Маргарита Александровна, звонки принимаются в будние дни с 8:30 до 17:00 часов).