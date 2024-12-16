Нужны ответственные и отзывчивые: Сортавальская ЦРБ ищет буфетчиц

Пост о поиске новых сотрудниц опубликовали на странице Сортавальской ЦРБ.
Сортавальская центральная районная больница приглашает на работу ответственных и отзывчивых людей на должность буфетчицы.
«Если Вы ищете работу и хотите помогать людям, то мы с радостью ждем Вас! Что не знаете — подскажем! Не умеете — научим! Поддержим и поможем!», ━ написали в группе больницы.
Заинтересовавшиеся вакансией могут позвонить по телефону: +7(921) 626-94-75 (главная медицинская сестра Маргарита Александровна, звонки принимаются в будние дни с 8:30 до 17:00 часов).
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