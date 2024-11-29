От Сортавальского подворья Валаамского монастыря вручат новогодние подарки детям, проживающим на острове Риекклансаари

Родители могут сообщить информацию о ребенке для вручения подарка.
Сортавальское подворье Валаамского монастыря для вручения подарков на предстоящие праздники актуализирует список детей, проживающих на о. Риекклансаари, сообщили в паблике
Если Вы проживаете на о. Риеккалансари и у Вас есть дети от 2 до 14 лет, нужно отправить в личное сообщение Ольге Долинской следующую информацию:
ФИО Ребенка;
возраст ребенка;
адрес проживания на острове;
контактный телефон родителей.
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