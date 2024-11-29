От Сортавальского подворья Валаамского монастыря вручат новогодние подарки детям, проживающим на острове Риекклансаари

Родители могут сообщить информацию о ребенке для вручения подарка.

Сортавальское подворье Валаамского монастыря для вручения подарков на предстоящие праздники актуализирует список детей, проживающих на о. Риекклансаари, сообщили в паблике ТОС «Рантуэ». Сортавала. Решаем вместе.

Если Вы проживаете на о. Риеккалансари и у Вас есть дети от 2 до 14 лет, нужно отправить в личное сообщение Ольге Долинской следующую информацию:

ФИО Ребенка;

возраст ребенка;

адрес проживания на острове;

контактный телефон родителей.