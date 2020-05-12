Соседняя с Карелией Архангельская область намерена объединиться с Ненецким автономным округом

Вопрос об объединении двух регионов предполагается вынести на референдум.

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 марта меморандум о намерении объединить два региона. Как сообщило информационное агентство ТАСС, документ был подписан в Нарьян-Маре, куда с рабочим визитом прибыл губернатор Архангельской области.

Предполагается, что вопрос об объединении двух субъектов федерации будет вынесен в сентябре на региональные референдумы. В последний раз объединение регионов в стране произошло в 2008 году, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ были преобразованы в Забайкальский край.

