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Соседняя с Карелией Архангельская область намерена объединиться с Ненецким автономным округом

Новости. Политика
17:06, 13 Мая 2020
фото: © Валентина Минина
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Вопрос об объединении двух регионов предполагается вынести на референдум.

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 марта меморандум о намерении объединить два региона. Как сообщило информационное агентство ТАСС, документ был подписан в Нарьян-Маре, куда с рабочим визитом прибыл губернатор Архангельской области.

Предполагается, что вопрос об объединении двух субъектов федерации будет вынесен в сентябре на региональные референдумы. В последний раз объединение регионов в стране произошло в 2008 году, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ были преобразованы в Забайкальский край.

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Комментарии

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Изя
2020-05-13 17:36:00
Надо и Карелию обьеденить с Лен.областью и Санкт-Петербургом , толку всеравно с этого субьекта нет. Ни власти , ни депутатов нормальных , десятками лет , нет .Пора заканчивать с этой автономией и начинать развиваться вместе с сильными регионами .
кир
2020-05-13 18:14:19
Изя, так точно. Можешь, когда хочешь. :)
Изя
2020-05-13 18:39:06
кир, А то , есть с кого брать пример ))))
Os
2020-05-13 17:22:28
Надо было и Карелию в этот же регион включить, был бы Поморский край. Но лучше к Ленобласти Карелию присоединить (с сохранением карельских национальных районов).
кир
2020-05-13 17:21:20
Карелия на очереди. Самобытные будут сопротивляться. Вирус заставит. Денег то уже нет содержать искусственную инфраструктуру со всеми псевдогосударственными надстройками. :)
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