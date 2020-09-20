Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заморозки на почве и в воздухе ожидаются в Карелии
20.09.2020 17:00
После установки ограждения на проспекте в Петрозаводске новые тротуары остались с дырами (ФОТОФАКТ) 20
Сегодня 06:40
Стало известно, какие пенсии получают известные телеведущие 1
20.09.2020 21:20
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО) 15
Сегодня 10:07
За сутки большинство новых случаев коронаивируса в Карелии выявлено у детей 1
Сегодня 09:18

Составлен прогноз, какая зарплата будет в Карелии в следующем году

Новости. Общество
15:01, 21 Сентября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует, что размер средней заработной платы в республике в 2021 году составит 48 тыс. рублей.

Это следует из пояснительной записки к одному из налоговых законопроектов, характеристики которого зависят от размера средней зарплаты по региону.

"Использованы данные предварительного прогноза Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия о среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Карелия в 2021 году, размер которой составит 48 000 рублей", - говорится в документе.

В июне 2020 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии, согласно официальной статистике, составила 50345,3 рубля.

Другие подробности на эту тему читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-21 15:18:00
Не врали бы про высокие зарплаты в Карелии, когда всем понятно , что социально-экономическое положение региона плачевное и для Карелии разработана федеральная индивидуальная программа на 2020-2024гг по выходу из бедности. Надоело уже враньё про мнимое благополучие!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 5
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 12
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 16
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 11
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»