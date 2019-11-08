Составлен прогноз по росту отдельных отраслей промышленности Карелии

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Правительство Карелии прогнозирует рост промышленности республики на 2%-2,8% ежегодно в течение ближайших трех лет.
Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
По базовому варианту сценария, в 2020 году ожидается рост промышленности на 2%, в 2021 годау - 2,4%, в 2022 году – на 2,8%.
В каких отраслях прогнозируется увеличению показателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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