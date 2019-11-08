Составлен прогноз по росту отдельных отраслей промышленности Карелии

Правительство Карелии прогнозирует рост промышленности республики на 2%-2,8% ежегодно в течение ближайших трех лет.

Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

По базовому варианту сценария, в 2020 году ожидается рост промышленности на 2%, в 2021 годау - 2,4%, в 2022 году – на 2,8%. В каких отраслях прогнозируется увеличению показателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".