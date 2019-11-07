Составлен прогноз роста цен в Карелии на 2020 год

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Власти Карелии ожидают, что потребительские цены в республике в 2020 году вырастут на 4%, что соответствует уровню инфляции 2019 года.
Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
На 2021 год и 2022 годы прогнозируется рост цен на 3,7%
Вместе с тем, статистика 2019 года показывает, что стоимость ряда продуктов питания в Карелии выросла в несколько раз больше общего уровня инфляции.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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