Составлен рейтинг лучших туалетов мира

Уборные оценивались с точки зрения их дизайна, причудливости, расположения и оснащенности удобствами.

Австралийский онлайн-сервис My Travel Research опубликовал результаты рейтинга International Toilet Tourism Awards 2018, в котором названы лучшие туалеты мира, пишет "Лента". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Безусловным победителем по всем критериям оказались уборные ресторана Piz Gloria, который расположен на самой вершине швейцарской горы Шилтхорн. Хозяева заведения оформили туалеты в стиле фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде в честь появления Piz Gloria в одной из главных сцен кинокартины.

Вторую позицию занял самый причудливый, по мнению жюри, туалет Bowl Plaza в штате Канзас. Его стены состоят из мозаики, которую из подручных средств в течение четырех лет своими руками собирали посетители. "Все помещение целиком - это свободное пространство для креативного бунта. Детям и взрослым это очень нравится", - прокомментировали судьи.

В номинации "Лучший дизайн" победила уборная в научном центре в Саскачеване (Канада), которая выражена в природной стилистике. Жюри рассказали, что это помещение - словно "окно в другой мир", так как внутри проигрываются звуки пения птиц, а на стенах изображены леса Канады.

Также, самым приятным по расположению был признан туалет с видом на Тихий океан на 11 этаже калифорнийского отеля La Jolla. А наиболее оборудованной назвали ванную комнату в аэропорту Брисбена, Австралия, так как она снабжена всеми удобствами для инвалидов и пассажиров с собаками.

В июне онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров. На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла. Вторую позицию занял греческий Элефтериос Венизелос в Афинах (8,69 балла), а третью - аэропорт Токио (8,63 балла).