Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 26 Ноября 2018
фото: Pixabay

Составлен рейтинг трезвости российских регионов

Загрузка...

Федеральный проект "Трезвая Россия" и ВГТРК составили рейтинг трезвости российских регионов.

Результаты опубликованы на сайте проекта. Трезвость регионов оценивали по шести базовым критериям: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом "алкоголизм"; число преступлений, совершенных в состоянии опьянения; региональный объем проданного алкоголя; сила антиалкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя. В результате каждому из них присуждался балл, причем чем меньше его показатель, тем благополучнее ситуация обстоит в регионе.

В пятерке лидеров оказались кавказские республики: Чечня с 12,78 балла, Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкессия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7).

Десятку благополучных регионов замыкают Белгородская область (22,51), Тюменская область (22,52), Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24), Республика Калмыкия (26,48).

Севастополь, Москва и Санкт-Петербург заняли 17-е (30,56 балла), 19-е (31,1 балла) и 26-е (32,22 балла) места соответственно.

В пятерке самых пьющих регионов в порядке убывания проблем с алкоголизмом значатся Чукотский автономный округ (48,14), Магаданская область (46,98), Ненецкий автономный округ (46,85), Сахалинская область (45,88) и Республика Коми (45,46), пишет РИА Новости.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
21.11.2018, 11:40
Парфенчиков в топе
23.11.2018, 20:20
Григорий Лепс стал бомжом
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
25.11.2018, 09:30
ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города

Аналитика

Сегодня 10:46
Обществоведение
Дом с душком 5
В поселке Матросы людей переселили из бараков в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони.
"Соберем аналитику и будем выходить на переговоры" 9
23.11.2018 12:03
"С таким бюджетом "майские" указы президента выполнены не будут" 1
22.11.2018 10:09
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы" 4
21.11.2018 15:17
Парфенчиков в топе 20
21.11.2018 11:40
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2018 13:09
Личное мнение
Скинемся за безответственность власти 5
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
Безопасность в подарок
22.11.2018 10:53
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 12
21.11.2018 22:10
архив чтиво

Медиа

Перинатальный центр в Петрозаводске
Сегодня 13:18
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»