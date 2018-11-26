Составлен рейтинг трезвости российских регионов

Федеральный проект "Трезвая Россия" и ВГТРК составили рейтинг трезвости российских регионов.

Результаты опубликованы на сайте проекта. Трезвость регионов оценивали по шести базовым критериям: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом "алкоголизм"; число преступлений, совершенных в состоянии опьянения; региональный объем проданного алкоголя; сила антиалкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя. В результате каждому из них присуждался балл, причем чем меньше его показатель, тем благополучнее ситуация обстоит в регионе.

В пятерке лидеров оказались кавказские республики: Чечня с 12,78 балла, Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкессия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7).

Десятку благополучных регионов замыкают Белгородская область (22,51), Тюменская область (22,52), Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24), Республика Калмыкия (26,48).

Севастополь, Москва и Санкт-Петербург заняли 17-е (30,56 балла), 19-е (31,1 балла) и 26-е (32,22 балла) места соответственно.

В пятерке самых пьющих регионов в порядке убывания проблем с алкоголизмом значатся Чукотский автономный округ (48,14), Магаданская область (46,98), Ненецкий автономный округ (46,85), Сахалинская область (45,88) и Республика Коми (45,46), пишет РИА Новости.