Составлен список деревень, вокруг которых начались исследования последствий лесных пожаров в Карелии

Специалисты-лесопатологи приступили к обследованию лесов, пострадавших от прошлогодних лесных пожаров.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, обследование проводят лесопатологи из Московской и Ленинградской областей. В течение ближайших двух месяцев им предстоит обследовать 2,3 тыс. гектаров леса, пострадавших в прошлом году от огня.



«Специалисты начали работу с территорий вдоль автодорог, а также вблизи населенных пунктов, где были самые крупные пожары. Это деревни Руга и Кудама в Пряжинском районе, поселок Волдозеро, СНТ „Ручеек“ и „Медвежье“ — в Сегежском, поселок Найстенъярви — в Суоярвском. Результаты обследования позволят определить объемы санитарных рубок и будущих лесопосадок», — пояснил глава Карелии.



Он напомнил, что Минприроды подготовило комплексную программу лесовосстановления, которая будет финансироваться из федерального бюджета.

«Работы начнем в 2024 году — именно к этому времени будет восстановлен минеральный состав почвы», — добавил губернатор.