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Составлен топ-3 самых популярных автомобилей с пробегом в России

Новости. Общество
08:46, 14 Сентября 2020
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Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus.

Об этом сообщили эксперты аналитического агентства "Автостат".

"В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio", — пояснили в "Автостате".

Всего за восемь месяцев россияне приобрели 77,6 тыс. подержанных Ford Focus, 76,7 тыс. подержанных LADA 2114, 70,1 тыс. подержанных Hyundai Solaris и 69,1 тыс. подержанных KIA Rio.

А как обстоит дело с отечественными марками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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