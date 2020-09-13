Составлен топ-3 самых популярных автомобилей с пробегом в России

Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus.

Об этом сообщили эксперты аналитического агентства "Автостат".

"В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio", — пояснили в "Автостате".



Всего за восемь месяцев россияне приобрели 77,6 тыс. подержанных Ford Focus, 76,7 тыс. подержанных LADA 2114, 70,1 тыс. подержанных Hyundai Solaris и 69,1 тыс. подержанных KIA Rio.

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