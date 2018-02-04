Состояние ряда объектов культуры в Карелии признано неудовлетворительным

Специалисты управления по охране объектов культурного наследия республики обследовали памятники Сортавалы и отметили неудовлетворительное состояние некоторых из них.

В Сортавале состоялось совещание правительства, на котором обсуждался вопрос придания городу статуса исторического поселения, сообщает портал органов власти.

В течение двух дней в городе работала правительственная группа, которая выявила ряд нарушений в пользовании историческими объектами.

Как сообщила начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова, сотрудники управления провели инвентаризацию 188 объектов культурного наследия и составили заключение о состоянии этих памятников. Часть таких объектов находится в неудовлетворительном состоянии, некоторые принадлежат частным собственникам.

Заместитель директора по научной работе музея Северного Приладожья Игорь Борисов заявил, что некоторые исторические здания страдают от некорректно проводимого ремонта фасадов.

«Город Сортавала теряет свое лицо, потому что камни в цоколях зданий закрашиваются краской»,- сообщил Борисов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о том, что в городе должна действовать система, «которая исключит несанкционированное строительство и размещение рекламы в границах исторической застройки». Также, по словам Парфенчикова, в Сортавале необходимо активизировать работу над выдачей охранных обязательств владельцам памятников.

Включение города Сортавала в перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Карелии, будет рассматриваться на февральском заседании правительства республики. Ряд соответствующих законопроектов будет разработан в первом полугодии, сообщает сайт органов власти.