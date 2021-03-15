Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, за какую партию проголосовали бы читатели "Столицы на Онего", если бы выборы были в ближайшее воскресенье 9
15.03.2021 10:28
В Петрозаводске изменилось место отправления для междугородных и пригородных автобусов 3
15.03.2021 11:51
Мошенники проиграли битву за деньги 89-летнего пенсионера из Карелии 3
15.03.2021 14:44
Как вы оцениваете работу Ларисы Бойченко на посту Уполномоченного по правам человека в Карелии? (ОПРОС) 24
15.03.2021 11:54
"Крыша была почищена, но некачественно": Парфенчиков рассказал подробности трагедии, где упавшая глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска 24
15.03.2021 11:25
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
15.03.2021 21:30
Стало известно, на сколько подорожал отдых на российском юге
15.03.2021 19:40

Сосульки в центре Петрозаводска обещают увеличить число своих жертв (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 16 Марта 2021
фото: Галина Васильева / ВК
Загрузка...

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева сообщила, что кровли городских домов представляют большую опасность для пешеходов из-за огромных сосулек.

Депутат Галина Васильева разместила на своей странице в соцсети несколько снимков, сделанных на улице Свердлова в Петрозаводске. На фотографиях видно, что с крыши здания свисает глыба льда, при этом ограждение рядом установлено лишь формально. Парламентарий уверена, что сосульки представляют опасность для горожан.

"Халатность? Сегодня на улице Свердлова, 6 в 10.00 часов. Ограждение-лента не спасёт, так как установлено не по правилам. Рядом тропинка для пешеходов", - написала Галина Васильева.

Напомним, 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, находившегося на крыльце у дома в Петрозаводске. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2021-03-16 08:43:20
Ща губернатор на крышу залезет, предположительно, порешает, как крышу чистють.
Totalarch
2021-03-16 08:25:07
Управляющие компании чихать на всех хотели, им главное деньги с людей собрать. Работать они не хотят и не будут, создают только видимость. Им даже пинка никто дать не может - "почищена, но некачественно".
бюджет
2021-03-16 08:02:54
Щас ленточек вдоль домов понавешают до 1 Мая.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

15.03.2021 13:00
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 6
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Дети-сироты остаются бездомными 1
12.03.2021 14:20
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»