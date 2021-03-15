Сосульки в центре Петрозаводска обещают увеличить число своих жертв (ФОТО)

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева сообщила, что кровли городских домов представляют большую опасность для пешеходов из-за огромных сосулек.

Депутат Галина Васильева разместила на своей странице в соцсети несколько снимков, сделанных на улице Свердлова в Петрозаводске. На фотографиях видно, что с крыши здания свисает глыба льда, при этом ограждение рядом установлено лишь формально. Парламентарий уверена, что сосульки представляют опасность для горожан.

"Халатность? Сегодня на улице Свердлова, 6 в 10.00 часов. Ограждение-лента не спасёт, так как установлено не по правилам. Рядом тропинка для пешеходов", - написала Галина Васильева.

Напомним, 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, находившегося на крыльце у дома в Петрозаводске. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины.