Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, убитого сосулькой

По факту гибели мужчины, на которого обрушилась ледяная глыба, возбуждено уголовное дело.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины, на котрого упала ледяная глыба.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, днем 14 марта мужчина находился на крыльце многоквартирного дома в Петрозаводске, когда на него сверху обрушилась ледяная масса. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. Расследование продолжается.

Момент трагедии зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".