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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, убитого сосулькой

Новости. Криминал
17:07, 15 Марта 2021
фото: © кадр с камеры Ситилинк
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По факту гибели мужчины, на которого обрушилась ледяная глыба, возбуждено уголовное дело.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины, на котрого упала ледяная глыба. 

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, днем 14 марта мужчина находился на крыльце многоквартирного дома в Петрозаводске, когда на него сверху обрушилась ледяная масса. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 

По делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. Расследование продолжается.

Момент трагедии зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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Комментарии

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Сергей
2021-03-15 19:21:04
До хозяйствовались кумовья и бездарности .
Владимир11
2021-03-15 18:16:33
Красивая пара на мили окрест
Но глупость и лень поставили крест...
кир
2021-03-15 17:37:01
По дворникам и управляющим компаниям можно априори дела заводить.
Гость
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