Сотни карельских учеников будут ездить в школу на новых автобусах

Благодаря программе «Школьный автобус» ключи от новых автомобилей получили 8 школ в республике.

Как в личном профиле рассказал глава Минобразования и спорта Карелии, сотни школьников Карелии теперь каждый день будут ездить на учебу и обратно на новых школьных автобусах.





По словам Романа Голубева, благодаря правительству России в рамках программы «Школьный автобус» при поддержке главы Карелии ключи от 8 новых автобусов получили:





Рабочеостровская школа Кемского района;

Чалнинская школа Пряжинского района;

Найстенъярвская школа Суоярвского муниципального округа;

Школа поселка Пяльма Пудожского района;

Пряжинская школа;

Сумпосадская школа Беломорского района;

Заозерская школа № 10 Прионежского района;

Шуньгская школа Медвежьегорского района.

«Это безопасная и современная техника, соответствующая всем нормам и требованиям для перевозки детей. Вместимость автобусов — от 15 до 29 мест. Особенно важно, что машины адаптированы под холодные климатические условия нашей республики, обеспечивая комфорт и безопасность в любое время года», — отметил министр.





Он подчеркнул, что это уже вторая поставка школьных автобусов в 2023 году. В первом квартале 2023 года в школы республики было передано 4 автобуса.





«Желаю школьникам комфортных поездок, а водителям — безопасной дороги!», — написал Роман Голубев.