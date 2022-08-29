Сотни владельцев незаконных гаражей в Карелии смогли оформить документы по «гаражной амнистии»

Вступивший в силу год назад федеральный закон о «гаражной амнистии» позволил узаконить в Карелии 505 гаражей, которые до этого имели неопределенный статус.

Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии.

Под «гаражную амнистию» попали постройки, отвечающие трем критериям. Гараж должен быть капитальным и иметь прочную связь с землей. Он должен быть построен до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс Российской Федерации. Гараж не признан самовольной постройкой по суду или решением органа местного самоуправления.

Чтобы узаконить такие постройки, нужны документы о предоставлении земельного участка гаражному кооперативу и справка от председателя гаражного кооператива о выплате гражданином паевого взноса. Если на руках нет документа, подтверждающего факт выделения участка, можно представить договор о подключении гаража к коммунальным сетям, документ о прохождении технической инвентаризации до 1 января 2013 года.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца. В этом случае необходимо представить свидетельство о праве на наследство или документы, подтверждающие иное приобретение гаража (договоры, соглашения).