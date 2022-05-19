Сотни жителей Карелии, незаконно получивших пособия по безработице, вернули деньги

Центр занятости населения Карелии добился возвращения бюджетных средств, выплаченных в качестве пособий по безработице жителям республики, не имевшим такого права.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости региона.

С начала года Центр подал 234 исковых заявления к гражданам о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму более 4 млн рублей. Более 180 исков удовлетворено и граждане, незаконно получавшие пособия, добровольно вернули более 2,6 млн рублей.

«Путем добровольного погашения, без применения судебных санкций с начала года граждане вернули в бюджет более 6, 5 млн рублей незаконно полученных пособий по безработице. Как правило, нарушители закона работают, не сообщая об этом в органы службы занятости… Органы службы занятости получают информацию из системы „Катарсис“, информационного взаимодействия с налоговыми органами, Пенсионным фондом», — пояснил руководитель Центра Владимир Шестак.