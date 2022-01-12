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Сотня снегоуборочных машин вышла на дороги Карелии и Мурманской области после снегопада

Новости. Общество
12:33, 13 Января 2022
фото: mach-equip.ru

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Более 100 единиц специализированной техники выведено на борьбу с последствиями сильного снегопада в Карелии и Мурманской области, сообщили в Управдор «Кола».

Уже почти сутки дорожные рабочие в непрерывном режиме заняты расчисткой федеральных дорог от снега, который в северные регионы принес мощный циклонический вихрь, сопровождаемый обильными осадками и сильным ветром.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий временно закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги Р-21 с 1470 по 1511 км в Мурманской области.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, с сегодняшнего дня ожидается постепенное снижение скорости ветра и количества осадков - сначала в Карелии, затем в Мурманской области.

Напомним, что с оперативной информацией о ситуации на федеральных дорогах двух регионов можно знакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Кола». При возникновении вопросов, связанных с содержанием федеральных трасс, можно обращаться по круглосуточным телефонам территориальных ситуационных центров: +7(8142)44-44-77 (Карелия), +7(8152)56-78-87, доб. 208 (Мурманская область).

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Комментарии

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баян
2022-01-13 12:59:12
Федерален то чистится а что с городом господа чиновники?когда наведёте порядок господин мэр?
Изя
2022-01-13 13:11:52
баян, если уж Комсомолький не чищен и заужен до однй полосы , то чо тут говорить о деятельности мэрии.
Гость
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