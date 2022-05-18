Сотня жителей Петрозаводска и кот отметили День любования растениями в Губернаторском саду

Власти Петрозаводска рассказали о познавательной экскурсии и мастер-классе по озеленению в День любования растениями.

Вчера, 18 мая, в мире отмечали День любования растениями. В Петрозаводске к этой дате подготовили особенное мероприятие — в Губернаторском саду для жителей и гостей города прошла ботаническая экскурсия. В мероприятии поучаствовали около ста человек и один кот. Вместе горожане смогли увидеть весеннее цветение клёнов, берез, вязов, красной бузины. Участники также познакомились с видовым составом парка. Об этом рассказали в администрации города.

По словам специалиста управления благоустройства и экологии мэрии Арины Еглачевой, Губернаторский сад — это музей под открытым небом. Растения в парке отображают культуру озеленения разных периодов развития территории.

«В перечень деревьев-памятников Петрозаводска в 1972 году включены три лиственницы около Дома горного начальника на улице Фридриха Энгельса, 5. Предположительно они являются подарком середины XIX века от Олонецкого лесничего Пуцеловского. Особого внимания также заслуживают две сосны — одна с мачтовой формой кроны и другая с лировидной вершиной — последние деревья, напоминающие о том что изначально на этом месте был сосновый лес. Руководитель карельского отделения ВООП Людмила Морозова предложила включить в перечень деревьев-памятников черемуху обыкновенную, обладающую пышным цветением, произрастающую около памятника Г. Р. Державину. Всевозможные преобразования территории пережила и одиночно растущая береза около детской площадки. Вместе мы обратили внимание на типы посадок: группами, рядами, аллеями, солитеры. Увидели явление „самопрививка“ на стволах ясеня и на корнях клена, „перевершинивания побегов“ и сувели на березе, расщепление ствола от комля у клена остролистного», — рассказала Еглачева.

После экскурсии для участников подготовили ещё один познавательный интерактив. Профессиональный озеленитель Сергей Попков провел для горожан мастер-класс по посадке и уходу за растениями. В результате в Губернаторском саду появились три молодые яблони.