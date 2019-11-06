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Новости. Общество
20:40, 06 Ноября 2019
фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Сотовую связь в тюрьмах хотят блокировать

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В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи для заключенных.

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал поправки в законы "О связи", "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания..." и "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых..." по ограничению использования сотовой связи в метах лишения свободы, пишет РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова.

Согласно законопроекту сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения.

По словам Хинштейна, законопроект был согласован с Минкомсвязью и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Иванов подтвердил, что Минкомсвязь предварительно и с оговорками поддержала эту инициативу.

Александр Хинштейн отмечает, что несмотря на то что по внутреннему распорядку использование телефонов в исправительных учреждениях запрещено как для осужденных, так и для сотрудников, ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тыс. телефонов.

"С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.", – указал депутат.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
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А казни возобновить.
Гость
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