Сотовые операторы предупредили клиентов о повышении тарифов с января

Представители сотовых операторов отреагировали на появившиеся сообщения о подорожании своих тарифов с января 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Вымпелком", Tele2 и "Мегафон" 21 декабря уже предупредили клиентов об изменении цен на услуги с начала 2019 года. В частности, отмечалось, что "Мегафон" прислал клиентам сообщения, в которых говорится, что в 2019 году изменится ставка НДС и что оператор обновит цены с 9 января. На сайте Tele2 информирует, что у компании также изменятся параметры с января на части архивных тарифов. МТС о повышении тарифов пока не предупреждала, пишут "Известия".

В свою очередь, "Вымпелком" разослал уведомления, согласно которым 1 января подорожают тарифы и стоимость подключенных услуг. В статье отмечалось, что цену увеличат на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС должны сохраниться.

"Данное сообщение касалось корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС, равно как и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах, предусмотрено условиями договора", — рассказали в пресс-службе "Вымпелком".

В Tele2 проинформировали, что незначительные корректировки затронут лишь часть тарифов сотового оператора, а не все массово.

"Без изменений останутся более чем 40% тарифов и открытая для подключений линейка "Мой Tele2". Также абонентская плата остается прежней на тарифах "Мой безлимит" и "Премиум", — подчеркнули в пресс-службе Tele2.

Там отметили, что у операторов достаточно много архивных планов, и размер корректировок зависит от конкретного тарифа. При этом изменения не связаны непосредственно с НДС, добавил собеседник издания.

"На сегодняшний день сложился целый ряд факторов, которые привели к необходимости небольшой корректировки цен на услуги мобильной связи. Это общая инфляция в стране, валютные колебания, новые затраты, которые накладываются на отрасль и тем самым утяжеляют себестоимость услуг для операторов, отсутствие повышения цен в течение долгого времени", — объяснили в пресс-службе.

Представитель Tele2 заверил, что даже после корректировок стоимость услуг связи в России у оператора останется одной из самых низких в мире.

В МТС и "Мегафон" от комментариев отказались.